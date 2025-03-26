برلماني أوروبي: التعاون مع تركيا في خطر بعد سجن إمام أوغلو

صرح مانفريد ويبر، زعيم حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، بأن أساس التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بات مهددا بعد سجن السياسي المعارض التركي أكرم إمام أوغلو.

وقال ويبر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يريد الاتحاد الأوروبي شراكة وثيقة مع تركيا، لكن ذلك لا يمكن أن ينجح إلا على أساس القيم المشتركة"، مشددا على أن استخدام القضاء كسلاح سياسي يتعارض مع هذه القيم.

واتهم ويبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يقود البلاد "في الاتجاه الخاطئ"، محذرا من أن سيادة القانون والديمقراطية في تركيا في خطر.

وكان إمام أوغلو، وهو أحد أبرز منافسي أردوغان، قد سُجن يوم الأحد بتهم تتعلق بالفساد، كما يواجه تحقيقا منفصلا بشأن مزاعم تتعلق بالإرهاب، وهي التهم التي ينفيها تماما. كما تم "تعليق" مهامه كعمدة لإسطنبول مؤقتا.

وداخل الاتحاد الأوروبي، تم بحث إمكانية إلغاء المحادثات المقررة بشأن تعزيز التعاون مع تركيا على خلفية هذه التطورات الأخيرة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت عن هذه المحادثات قبل أيام فقط من اعتقال إمام أوغلو.

وبحسب المعلومات المتاحة، كان من المقرر عقد حوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول القضايا الاقتصادية في أبريل، بالإضافة إلى حوار آخر حول الهجرة والأمن.