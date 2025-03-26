القاهرة الإخبارية: عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بغزة تدعو للمشاركة في جمعة الغضب ضد حركة حماس

دعت عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل اسمتها "جمعة الغضب"، ضد حركة حماس لوقف الحرب وإنهاء سيطرة الحركة عليها، متهمةً قياداتها بتجاهل السكان والمتاجرة بأبنائهم.

ووفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، شددت العائلات والعشائر في بيانهم، على أن غزة ليست ملكًا لفصيل أو جماعة بعينها وأن صوت الشعب يجب أن يُسمع.

وطالبت العائلات والعشائر، بوقف الحرب وإنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع، مؤكدة أن "شعبنا يريد حلًا سياسيًا يعيد الأمن والسلام دون تهجير أو مزيد من الدمار".

وطالبت حركة حماس بالتوقف عن ممارساتها التي تضر بأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها لكل من يساهم في قمع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة أو يزج بهم في معارك لا تخدم مصالحنا الوطنية.

وبدأت أمس موجة احتجاجات في بلدة بيت لاهيا وجباليا شمالي القطاع، لكن سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى أبرزها خان يونس جنوبي غزة، حيث شهدت شوارعها مظاهرات ليلية غاضبة ضد حركة حماس.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على وقف الحرب، بل حملت هتافاتهم نداءً صريحًا بمحاسبة "حماس" وتحميلها مسؤولية الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع.