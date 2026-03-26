الكرملين: روسيا تأمل في عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا فور سماح الظروف بذلك

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع إلى استئناف المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، حالما تسمح الظروف بذلك.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "ما زلنا منفتحين، ونحن على اتصال مع الأمريكيين، ونتطلع إلى عقد الجولة التالية من المفاوضات حالما تسمح الظروف بذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع بيسكوف "في الواقع، خلال الجولات الأخيرة من المفاوضات الثلاثية (بشأن أوكرانيا)، تمكنا من قطع مسافة معينة نحو التوصل إلى تسوية".

وأوضح بيسكوف أن القضية الإقليمية هي أحد المواضيع الرئيسية للنقاش خلال محادثات أوكرانيا

وأكد بيسكوف أن نواب مجلس الدوما تلقوا تعليمات رئيسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل رحلتهم إلى الولايات المتحدة

وأشار بيسكوف إلى أنه "سيتم إطلاع الرئيس بالتفصيل على نتائج الاتصالات التي ستجري في الولايات المتحدة".

وقال بيسكوف، معلقا على الحوار بين البرلمانيين الروس والأمريكيين، "هذا حوار ضروري للغاية، وهذا مجال مهم للغاية للحوار بين البلدين، والذي تم تجميده بالكامل أيضاً".