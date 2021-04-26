روسيا تطرد دبلوماسيا إيطاليا ردا على إجراء مماثل

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أعلنت روسيا اليوم الاثنين أحد أفراد الملحقية العسكرية الإيطالية لديها شخصا غير مرغوب فيه، وذلك بعد نحو شهر من طرد إيطاليا لدبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية اشتباه بالتجسس.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الإيطالي في موسكو اليوم الاثنين، بضرورة مغادرة أحد موظفي الملحقية العسكرية بروسيا خلال 24 ساعة.

وقالت في بيان إن الطرد جاء ردا على "تصرفات غير ودية وغير مبررة من جانب السلطات الإيطالية ضد الملحقية العسكرية الروسية في روما".

وكانت إيطاليا قد طردت دبلوماسيين روسيين في نهاية مارس، أحدهما مسؤول عسكري روسي متهم بالتجسس.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن وزارة الخارجية الإيطالية القول: "إننا نعتبر أن القرار لا أساس له وغير مبرر".

وقالت الوزارة إن طرد الروسيين الاثنين قبل أربعة أسابيع كان مجرد "إجراء شرعي" للدفاع عن أمن إيطاليا.

وكانت السلطات الإيطالية قد احتجزت عسكريا روسيا وقبطانا في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس في إيطاليا في مارس.

وأعلنت الخارجية الإيطالية أنه تم طرد العسكري الروسي ومديره من البلاد.