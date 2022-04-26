أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية ستبقى هي قضية الأردن الأولى المركزية، وستبقى كذلك إلى أن يتجسد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال حفل الإفطار الذي أقامته دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات الاستشارية في مخيمات الأردن بمدينة الحسين للشباب، حيث أشار الخصاونة إلى أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس شرف ومسؤولية وواجب، مشددا على أن السيادة على القدس الشرقية فلسطينية والوصاية عليها هاشمية تاريخية.

وقال الخصاونة إن الأردن يرى ضرورة تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، مؤكدا ضرورة تحقيق سلام يرتكز بشكل أساسي إلى إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأولها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه.

وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على ضرورة معالجة قضايا الحل النهائي وفقا لمرجعيات عملية السلام والمصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية ومنها القضايا المرتبطة بالحل النهائي بما فيها قضية اللاجئين الذين يتمسكون بحقهم في العودة.

وأكد الخصاونة أن الأردن سيبقى القلعة التي تذود عن فلسطين والقدس والمقدسات فيها رغم كل المعيقات وحالات الاستهداف وذلك انطلاقا من الإرث المستند إلى مبادئ الثورة العربية الكبرى والممتد إلى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.