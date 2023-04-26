يون وبايدن يزوران النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين في واشنطن

زار الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين، في واشنطن، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل محادثاتهما في القمة المقررة بينهما في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ووضع زعيما البلدين الزهور وقدما التحية أمام النصب التذكاري مساء أمس الثلاثاء، مع السيدتين الأوليين، كيم كيون-هي وجيل بايدن، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وهذا أول حدث وجها لوجه بين زعيمي البلدين، منذ أن بدأ الرئيس مون زيارته الرسمية التي تستمر أسبوعا لأمريكا أمس الأول الاثنين.

والحدث، الذي يتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، بمثابة فرصة واضحة لتعزيز الروابط بين الزعيمين، قبل القمة المقرر أن تعقد بينهما اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلقى يون غدا الخميس خطابا أمام جلسة مشتركة بالكونجرس، حيث سوف يتحدث عن الـ70 عاما الماضية من التحالف المترسخ في القيم المشتركة للديمقراطية الليبرالية وحكم القانون وحقوق الإنسان، كما سوف يتحدث عن التحديات التي تواجهها الدولتان، وسوف يقدم برنامج عمل لمستقبل التحالف.

ومن المقرر أن ينهى يون زيارته لأمريكا في 29 من الشهر الجاري.