باريس تعتزم استعادة متطرفين فرنسيين محتجزين في العراق

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء الجمعة، أن باريس ستُعيد متطرفين فرنسيين محتجزين في العراق يُطالبون منذ فترة طويلة بقضاء مدة عقوبتهم في فرنسا.

وخلال مقابلة مع قراء صحيفة «لا فوا دو نور» الفرنسية، سأل أحدهم دارمانان إذا كانت الدولة ستعيد ثلاثة من السكان المحليين المحتجزين في العراق إلى وطنهم، بعدما كان قد حُكِم عليهم بالإعدام ثمّ بالسجن المؤبد، فأجاب الوزير: «نعم، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من المحتجزين الفرنسيين في أنحاء العالم، في إيران أو في أي مكان آخر».

وأضاف: «يجب على الرعايا (الفرنسيين) أن يُكملوا مدّة عقوبتهم في فرنسا.أعتقد أنه لا يمكن أن يُطلَب من الجزائر أو المغرب أو الولايات المتحدة استعادة رعاياها (...) وأن نرفض استعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج»، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول شروط هذه العملية المحتملة.

من جهتها، قالت ماري دوزيه، محامية جميلة بوطوطاو التي حُكِم عليها بالسجن 20 عاما في العراق في أبريل 2018، إن هذه التصريحات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى أفعال، وبسرعة.

وأضافت أن موكّلتها مريضة جدا ويجب إعادتها إلى الوطن على وجه السرعة، مؤكدة أنها طلبت مرارا أن يتم نقلها، (لكن) دون جدوى.