التلفزيون الإيراني: 4 قتلى في انفجار ميناء رجائي ببندر عباس

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم السبت، بمقتل 4 على الأقل جراء الانفجار في بندر عباس جنوب إيران.

وقبل قليل، أعلن بابك يكتابرست، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، أن إجمالي عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي قد بلغ 516 شخصًا.

من جهته، صرح القائم بأعمال منظمة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر بأن فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الانفجار الرئيسي.

وأشار إلى إرسال 11 فريقًا إلى المنطقة، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحريق.

وكانت مقاطع فيديو منشورة قد أظهرت انفجارًا هائلاً في ميناء رجائي ببندر عباس، مما أدى إلى تدمير المباني المحيطة به.

وفي الأثناء ذكر بيان الجمارك الإيرانية، أنه «من المرجح أن يكون الانفجار ناتجًا عن مستودع للمواد الخطرة والمواد الكيميائية يقع في منطقة الميناء».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن معظم المباني المكتبية في المنطقة تعرضت لأضرار بالغة إثر الانفجار الضخم.



