حفتر يعد مسلحي طرابلس بالعفو في حال تسليم أنفسهم لقواته

قال المشير الليبي خليفة حفتر، إن الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة يظل هو الهدف، متابعًا: «ولكن للعودة إلى السياسة يجب أولًا القضاء على الميليشيات، فالمشكلة في طرابلس أمنية، وطالما استمر وجود الميليشيات والمجموعات الإرهابية فيها، لن يمكن أن تحل».

ووعد «حفتر» بالعفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم لقواته التي تخوض منذ أسابيع حربًا مع قوات حكومة فايز السراج المعترف بها دوليًا، للسيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وقال «حفتر» في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»: «من يقبلون رفع الراية البيضاء وتسليم سلاحهم والعودة الى منازلهم سالمين، لن يطاردهم الجيش وسيتمتعون بعفو».

وأردف كذلك أن «الحل يتمثل في بسط السلم والأمن في طرابلس وإزالة العبء الذي تشكله الميليشيات، ففي حال سلمت هذه الميليشيات أسلحتها، لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار».