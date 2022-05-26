إيران تطالب بإدانة أممية لاغتيال القيادي بالحرس الثوري حسن صياد خدائي

وجه سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، رسالة إلى أمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش، حول اغتيال القيادي بالحرس الثوري حسن صياد خدائي، وأكد أن "إدانة هذه العملية جزء من مسؤوليات المنظمة في المكافحة الحقيقية ومن دون تمييز للإرهاب".

وقال السفير في الرسالة إن "استمرار هذا النوع من (الإرهاب الحكومي) يخلق تحديا لدولة القانون.. والتزام الصمت تجاه مثل هذا العمل الاستفزازي والمنتهك للقوانين والأعراف إنما يشجع المنفذين والآمرين بعملية الاغتيال هذه للمضي بأسلوبهم الخاطئ".

وأكد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أن على المجتمع الدولي "الشعور بقلق جاد تجاه التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال الإرهابية وأن يبادر إلى إدانة عمليات الاغتيال الوحشية".

وتوعد باستخدام "كل الآليات المتاحة للرد على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية وحماتهم".