• جهات الإنتاج متضامنة معنا.. وعلى الفنانين دور كبير فى تنفيذ القرار

• لن يحق لأحد إجبار أى عضو بنقابة الممثلين على تجاوز عدد الساعات التى تم تحديدها

• أطالب زملائى بمغادرة أماكن التصوير بعد 12 ساعة متواصلة من العمل

لاقى قرار نقابة المهن التمثيلية الأخير بخصوص تحديد عدد ساعات العمل بمواقع التصوير، ردود فعل إيجابية ومرحبة داخل الوسط الفنى، خاصة بعدما بدأت بعض جهات الإنتاج التفاخر باستمرار التصوير لأكثر من 50 ساعة متواصلة، كما حصل أخيرا مع فيلم «هارلى» بطولة الفنان محمد رمضان، الذى استمر تصوير بعض مشاهده إلى 52 ساعة متواصلة فى شهر رمضان الماضى، كى يلحق الفيلم بموسم أفلام عيد الفطر، وهو ما أثار حالة غضب كبيرة بين العاملين فى الوسط الفنى، خشية أن يصبح هذا الأمر عادة بين جهات الإنتاج، خاصة أن هناك حالة غضب من معدلات ساعات التصوير الحالية، والتى تصل أحيانا لـ18 ساعة متواصلة، ومع الفرحة الكبيرة التى أبداها البعض من قرار نقابة المهن التمثيلية.

ظهرت تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ القرار، وعما إذا كانت جهات الإنتاج ستستجيب له أم لا، وأسئلة أخرى توجهنا بها لدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين الذى بدأ حديثه قائلا:

نحن نتحدث هنا عن قرار نقابة مهنية، وعليه تنفيذه أمر واجب لا جدال فيه، ويكفى أننا تأخرنا كثيرا فى إصداره، رغم أنه معمول به فى دول العالم كله، التى تتعامل مع الفنان على أنه إنسان له حقوق، فنحن لسنا عبيدا كى يتم التعامل معنا بهذا الشكل المهين، ولقد شعرت بحالة انزعاج شديدة حينما علمت أن هناك فيلما تم تصوير مشاهده لمدة 52 ساعة متواصلة، فهل يعقل هذا؟!

وأكمل: وعليه فلا يوجد أى مبرر للتشكيك فى القرار، فهو واضح للجميع، وتحديد ساعات العمل أمر طبيعى فى كل مهنة، وقد حددنا 12 ساعة مراعاة لأننا نعمل فى مهنة مختلفة تحتاج لوقت أطول من المهن الأخرى التى تحدد للعاملين بها 8 ساعات فقط.

وعن العقوبات التى ستتخذها النقابة فى حالة مخالفة القرار قال زكى: بداية أود أن أؤكد على حقيقة هامة، وهى أن جميع جهات الإنتاج متضامنة معنا فى القرار، وترى أنه قرار صائب تماما، ولم أستقبل أى معارضة من قبل أى جهة إنتاج عليه، لكن للأسف أنه يحدث أحيانا انشغال الفنان نفسه بتصوير أكثر من عمل فى نفس الوقت، وكى يجد وقتا لتصوير كل هذه الاعمال، يطلب من الجهة المنتجة تكثيف تصوير مشاهده فى يوم واحد، وهو ما يدفع بجهة الإنتاج هنا أن تجعل عدد ساعات العمل مفتوحة حتى لحظة الانتهاء من تصوير مشاهد الممثل المشغول بأكثر من عمل.

واستطرد: وفى هذه المناسبة أود أن أناشد زملائى الممثلين والممثلات ضرورة التعاون معنا كى يتم تنفيذ هذا القرار كما ينبغى، خاصة أن هذا القرار مطلب جماعى، وعليه يجب أن يقوموا أنفسهم بتفعيله دون خوف.

وبمواجهته بإمكانية جهة إنتاج ما الضغط على الممثلين لإستمرار تصوير أعمالها قال: أطالب كل أعضاء نقابة الممثلين بترك أماكن التصوير فى حال انقضاء الـ12 ساعة المحددة فى القرار، بما فيها ساعات الراحة المخصصة لهم، وأنا هنا لا أتحدث عن عدد ساعات كل فنان على حدة، بل أتحدث عن زمن الـ«أوردر كله» وأؤكد للجميع أنه لن يستطيع أحد إجبارهم على تجاوز هذا العدد من الساعات، كما لا تستطيع أى جهة إنتاج على فرض أى غرامات أو ما شابه ذلك على الفنان فى حالة مغادرته لموقع التصوير لأنه امتثل لقرار نقابته، فلقد منحته نقابته هذه الرخصة، كما أن الجهة المنتجة التى لن تمتثل لقرار النقابة سيكون لنا معها موقف حازم، وسنعيد دراسة التعاون معها مرة أخرى.

وأشار: سنويا هناك ناس تموت فى الوسط الفنى بسبب الإرهاق الشديد فى مواقع التصوير، أى إن الأمر يهدد حياة الناس، وهذا أمر لا يجب تركه هكذا، ويجب وضع حد لهذه الأزمة، وعليه حرصت أن أصدر القرار الآن وقبل عام تقريبا من بدء تصوير أعمال رمضان العام المقبل، الذى يشهد أكبر معدل ساعات تصوير مقارنة بباقى العام، وتصل معدلات التصوير فيه أحيانا من 18 لـ20 ساعة متواصلة، وهو أمر لن يتكرر مرة أخرى، وأمام جهات الإنتاج وقت طويل لتوفيق أوضاعها، وعليها أن تبكر فى اختيار الورق وفريق العمل وتبدأ التصوير مبكرا حتى لا تضطر للتصوير على الهواء وتكرار المآسى التى لن نسمح بها ابدا.

يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، قرر تحديد ساعات العمل لاعضائها فى الاعمال الفنية، وقررت أن يكون عدد الساعات المسوح به 12 ساعة يوميا؛ وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة.

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية حفاظا على القوى الناعمة المصرية، حيث وصل الأمر إلى استمرار التصوير فى أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.