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اليوم.. ملكة السويد تصبح مواطنة فخرية لمدينة هايدلبرج الألمانية

هايدلبرج - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 1:46 م

من المقرر أن تصبح ملكة السويد سيلفيا /79 عاما/ مواطنة فخرية لمدينة هايدلبرج الألمانية مساء اليوم الجمعة.

وسيمنح عمدة المدينة، إيكارت فورتسنر، الملكة المولودة في هايدلبرج، أعلى وسام للمدينة تكريما "لخدماتها المتنوعة"، حسبما أعلنت المدينة.

وبحسب بيان المدينة، تهتم الملكة منذ عقود بالأوضاع البشرية، وتبذل عبر "مؤسسة الطفولة العالمية" التي أسستها، جهودا استثنائية من أجل الأطفال سواء في ألمانيا أو السويد أو في جميع أنحاء العالم.

وافتتحت الملكة، وهي أم لثلاثة أبناء، فرعا لهذه المؤسسة في هايدلبرج في عام 2019.

ويمكن للضيوف المدعوين فقط المشاركة في حفل التكريم الذي سيقام مبنى بلدية هايدلبرج، ولكن المدينة ستبث فعاليات الحفل مباشرة على منصة الفيديو "يوتيوب" للمهتمين.


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