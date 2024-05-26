 مصدر إسرائيلي: الجيش يعتزم تعديل عملية رفح على ضوء محادثات الرهائن المحتملة والضغط من العدل الدولية - بوابة الشروق
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مصدر إسرائيلي: الجيش يعتزم تعديل عملية رفح على ضوء محادثات الرهائن المحتملة والضغط من العدل الدولية

تل أبيب - د ب ا
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 5:18 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 5:18 م

ذكر مصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد، أنه مع احتمالات استئناف محادثات الرهائن هذا الأسبوع، ومع الضغط على إسرائيل من جانب محكمة العدل الدولية، يقوم الجيش الإسرائيلي بتعديل عمليته في رفح في المستقبل القريب.

وبحسب المصدر ، الذى لم يتم الكشف عن هويته، فإن العملية مستمرة ولكن سوف يتم تنفيذها بأسلوب مقيد نسبيا الآن.

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت أول أمس الجمعة إسرائيل بوقف "فوري" لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي".


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