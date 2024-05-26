ملك الأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي الملكي، أكّد الملك خلال اللقاء، أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع.

وفي اليوم الـ233 من العدوان الإسرائيلي على غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من القطاع، بينها مخيم جباليا وخان يونس ورفح، مما خلّف عشرات الشهداء عشرات الشهداء، بينهم أطفال.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ233 على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات81 شهيدًا و223 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا 984 شهيدًا، و80 ألفًا و643 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.