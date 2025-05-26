الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرتين مسيّرتين في جنوب البلاد.



وقال المصدر إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرتين ومتابعتهما، وتم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضافت أن القوات المسلحة الأردنية، المنطقة العسكرية الجنوبية، تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.

وأعلنت السلطات الأردنية أمس السبت أيضا إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا وعبر واجهة الأردن الغربية، بالإضافة إلى إحباط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية.