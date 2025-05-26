أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية لتفقد شارع الوقاد من طومان باي ومتفرعاته بنطاق حي الزيتون؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله بعد إحلال وتجديد ورفع كفاءة البنية التحتية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ووجه "فوزي"، اليوم الاثنين، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لباقي الشوارع المدرجة في مشروعات الرصف، وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، وفقا للجدول الزمني المحدد بما يسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأوضح نائب المحافظ، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد؛ لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المنطقة الشمالية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي.

وأكد أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية؛ للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.