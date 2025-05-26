العثور على جثة شاب بمحيط منطقة الطبول الزراعية بكوم إمبو في أسوان

شهدت منطقة زراعات الطبول بمدينة كوم أمبو، مساء اليوم الإثنين، واقعة العثور على جثة شخص لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، إخطارًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول بمنطقة زراعات الطبول التابعة لدائرة المركز، في ظروف يحيط بها الغموض.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث المركز إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة ومباشرة التحقيقات الأولية.

وبالفحص تبين أن القتيل يبلغ من العمر 40 عامًا، وتوفي نتيجة إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر، أودى بحياته في الحال، وسط ظروف غامضة.

وأوضحت التحريات الأولية أن سيارة خاصة قامت بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العمومي بكوم أمبو، دون توفر تفاصيل دقيقة عن هوية الجناة أو دوافع الحادث حتى الآن.

ويكثف رجال مباحث كوم أمبو جهودهم لفك لغز الجريمة، وكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب ارتكابها وهوية المتورطين فيها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.