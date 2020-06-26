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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، على خطط ضريبية لإيطاليا بقيمة 6ر7 مليار يورو (5ر8 مليار دولار) لدعم الشركات والعاملين لحسابهم الخاص.

ووافقت المفوضية على أربعة تدابير تتنازل بموجبها عن ضرائب معينة وتقدم إعفاءات ضريبية للشركات والعاملين لحسابهم الخاص.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن هذه الإجراءات ستدعم الشركات والعمال "المتضررين بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتنظم المفوضية، الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبي المنافسة العادلة في التكتل الذي يضم 27 عضوا.

وقضت المفوضية بأن تلك التدابير ضرورية لعلاج "الاضطرابات الخطيرة في الاقتصاد".