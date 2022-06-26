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مهرجان روسكيلده الدنماركي يعود للمرة الأولى منذ 2019

مهرجان روسكيلده الدنماركي
مهرجان روسكيلده الدنماركي
(د ب أ)
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 1:07 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 1:07 ص

بعد عامين من الإلغاء الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بدأت الأستعدادات لعودة مهرجان الموسيقى الرئيسي في روسكيلده بالدنمارك والذى تنطلق فعالياته من جديد غدا الأحد .

وبعد ظهر اليوم السبت، افتتحت منطقة التخييم في البلدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا غرب كوبنهاجن، حيث سينصب الآلاف من رواد المهرجان خيامهم في الأيام المقبلة.

وكتب المنظمون على صفحتهم على فيسبوك اليوم السبت: "مرحبا بكم مرة أخرى. يسعدنا أن نستقبلكم بعد 3 سنوات".

واعتبارا من يوم غد الأحد ، يتم التخطيط لأول الأحداث الموسيقية والأحداث الفنية وغيرها من الأنشطة.

ويعتبر مهرجان روسكيلده أكبر مهرجان موسيقي في الدول الاسكندنافية. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 130 ألف ضيف هذا العام.

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