اتحاد المصريين بالسعودية يوضح تفاصيل الضوابط الجديدة على رحلات العمرة

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إن السلطات السعودية فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة، الثلاثاء، على شركات السياحة المصرية؛ بهدف تنظيم رحلات العمرة التي انطلق موسمها الخميس الماضي الموافق14 ذي الحجة.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، أن الإجراءات تلزم بالتنسيق الإلزامي مع شركات السياحة المصرية المتعاقد معها، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها السلطات السعودية المعنية.

وأضاف أن الضوابط الجديدة تتضمن منع الشراء المباشر للخدمة، بمعنى إلغاء تأشيرة (B2c) والتي كانت تمنح الوكلاء توزيع التأشيرات على الراغبين في السفر، بالإضافة إلى ضرورة التزام المعتمرين بمواعيد السفر والعودة المحددة في تأشيرة العمرة، وعدم قبول تأشيرات الذهاب فقط كما كان متبعًا من قبل.

وذكر أنه يتوجب حصول المعتمرين على تذاكر طيران مؤكدة للذهاب والعودة، وإلزامهم بارتداء بطاقات تعريفية (ID) عند وصولهم إلى المملكة؛ لتسهيل عملية التعرف عليهم من قبل الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، أكد أن حمل تأشيرات الزيارة لا يتيح للوافدين أداء فريضة الحج والعمرة في المملكة، محذرًا من استخدام هذه التأشيرات بشكل مخالف أيضا للعمل.