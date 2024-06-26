جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا

نجحت إدارة الجمارك في مطار الغردقة الدولي في ضبط محاولة لتهريب كمية من مخدرات الحشيش والماريجوانا، مخالفةً لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حسب بيان صادر عن الجمارك اليوم.

وبحسب البيان، خلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة قادمة من مطار بروكسل، اشتبه مأمور الجمارك في راكب بلجيكي الجنسية عند خروجه من بوابة الجمارك، وعند تمرير حقائبه عبر جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم تأكيد الاشتباه.

وعند فتح الحقائب، تبين وجود عدد من قطع مخدرات الحشيش وكمية من نبات الماريجوانا المخدرة، بالإضافة إلى زجاجة بلاستيك تحتوي على زيت الحشيش المخدر ملفوفة بورق فويل الألمنيوم داخل حقيبة الراكب.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 49 لسنة 2024 بعد عرضه على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.