الإمارات تسجل حالة وفاة و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 344 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، إلى تسجيل 351 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 58 ألفا و913 حالة.

وذكرت أن 554 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 52 ألفا و182 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 51 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.