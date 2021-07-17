 لكثرة بكائها.. أم تنهي حياة طفلتها في برميل مياه بالفيوم - بوابة الشروق
الإثنين 26 يوليه 2021 2:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

لكثرة بكائها.. أم تنهي حياة طفلتها في برميل مياه بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى البنا
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 1:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 1:18 ص

تجردت أم من مشاعرها، وقامت بقتل ابنتها بعد أن وضعتها فى برميل مياه داخل المنزل بسبب كثرة يكائها، لتلقى مصرعها فى الحال بإحدى قرى مركز طامية بالفيوم.

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة طامية بورود بلاغ بقيام بقتل طفلتها فاطمة أحمد محمد 9 سنوات بعد إغراقها في برميل مياه لكثرة بكائها الشديد.

انتقل فريق بحث تحت إشراف اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائى، وتبين من المعاينة أن الأم قامت بقتل طفلتها عن طريق إغراقها في برميل مياه وتبين من المعاينة أن جثة الطفله تحولت الى اللون الأزرق.

كما تبين  من التحريات أنّ القاتلة هي أم لثلاث فتيات، وأصيب بمرض نفسي منذ فترة، وكانت دائمة التعدي على بناتها الثلاث بسبب مرضها النفسي، وقررت معاقبة طفلتها الأخيرة، بسبب كثرة بكائها فررت التخلص منها  فأغرقتها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على الأم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك