تجردت أم من مشاعرها، وقامت بقتل ابنتها بعد أن وضعتها فى برميل مياه داخل المنزل بسبب كثرة يكائها، لتلقى مصرعها فى الحال بإحدى قرى مركز طامية بالفيوم.

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة طامية بورود بلاغ بقيام بقتل طفلتها فاطمة أحمد محمد 9 سنوات بعد إغراقها في برميل مياه لكثرة بكائها الشديد.

انتقل فريق بحث تحت إشراف اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائى، وتبين من المعاينة أن الأم قامت بقتل طفلتها عن طريق إغراقها في برميل مياه وتبين من المعاينة أن جثة الطفله تحولت الى اللون الأزرق.

كما تبين من التحريات أنّ القاتلة هي أم لثلاث فتيات، وأصيب بمرض نفسي منذ فترة، وكانت دائمة التعدي على بناتها الثلاث بسبب مرضها النفسي، وقررت معاقبة طفلتها الأخيرة، بسبب كثرة بكائها فررت التخلص منها فأغرقتها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على الأم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.