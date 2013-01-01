عمرو أديب يعلن انتهاء الموسم الثالث لبرنامج الحكاية

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن انتهاء الموسم الثالث لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «MBC مصر»، مشيرًا إلى أن حلقة اليوم تعد الأخيرة في هذا الوسم.



وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن بث البرنامج سيتوقف خلال شهر أغسطس؛ بسبب حصول العاملين على الإجازة السنوية لهم.



وأضاف أن البرنامج سيعود بموسمه الرابع الجديد في الأول من سبتمبر المقبل، متابعًا: «الناس هتاخد إجازة لمدة شهر تريح وتقعد مع عائلتها وتسافر وتفكر في شي جديد للبرنامج ثم نعود لتقديم البرنامج للعام الرابع على شاشة إم بي سي».