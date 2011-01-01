







قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس المتهمة بقتل صديقتها، وشاب آخر اعترفت عليه الفتاة لمساعدتها في التخلص من الجثة، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا بالعثور على جثة فتاة بالعقد الثاني من عمرها وبها طعنة ملقاة ومقطوعة القدمين، بمصرف سبرباي بمركز طنطا وجرى استخراجها ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وتبين من التحريات، أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي تدعى (فرح م - 18 عاما، توفيت إثر طعنة على يد صديقتها وتدعى (آية. ه)، داخل شقة المتهمة بعد شجار بينهما بسبب خلافات سابقة وتركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطع قدميها، وألقتها بالمصرف.

جرى القبض على المتهمة وإخطار النيابة العامة بالتحريات والتي تتولى التحقيق.