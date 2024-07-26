استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خان يونس

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أفاد مراسل روسيا اليوم في قطاع غزة بأن أكثر من 40 فلسطينيا استشهدوا بفعل القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وأضاف أن "طائرات الاستطلاع والآليات العسكرية الإسرائيلية استهدفت عدة مرات محيط المركز الثقافي بمنطقة رميضه في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس".

كما استهدف القصف الإسرائيلي منزلا في قرية قيزان النجار بخان يونس، وقصفت المدفعية الإسرائيلية السطر الشرقي وحي الشيخ ناصر في المدينة.

وفي مدينة رفح، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة في استهداف إسرائيلي لعدد من المواطنين بالقرب من مستشفى الصليب الأحمر

وفي مدينة غزة، استهدف القصف الإسرائيلي منزلا بمنطقة الشاطئ جوار برج الوحدة غرب المدينة.

ووسط القطاع، وصل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح 6 من الأسرى المفرج عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومن جهتها قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في غزة: "نقدم إسعافات أولية لأسرى أفرج عنهم الاحتلال من أمام حاجز كيسوفيم شرقي مدينة دير البلح".

وأشار "الهلال الأحمر" إلى "خروج 7 مراكز تابعة للجمعية عن الخدمة بسبب إجراءات الاحتلال المتمثلة بأوامر الإخلاء القسري المتكررة واستهدافه لمناطق النزوح".

من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين ضمن بيان "أنها أسقطت طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر"" وقالت "سيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة رفح (جنوب القطاع)".