بيلاروس تبث مقطع فيديو لمواطن ألماني محكوم عليه بالإعدام

بث التلفزيون الحكومي البيلاروسي مقطع فيديو يوم الخميس يظهر فيه مواطن ألماني محتجز ومحكوم عليه بالإعدام في بيلاروس يطلب فيه الرحمة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال الرجل، الذي حكم عليه لتنفيذه جرائم إرهابية نيابة عن أوكرانيا، إن الحكومة الألمانية لا تفعل شيئا لإنقاذه.

وأضاف باللغة الألمانية: "أعترف بالذنب، بالتأكيد"، وسمعت تصريحاته بشكل جزئي وسط الترجمة الروسية.

وتعد بيلاروس الدولة الأخيرة في أوروبا التي لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام.

وحكم على الرجل بالإعدام في يونيو الماضي بتهم منها العمل كمرتزق، لكن الحكم لم يعلن عنه من قبل منظمات حقوق الإنسان إلا بعد شهر.

وقالت وزارة الخارجية في مينسك في ذلك الوقت إنها قدمت عروضا إلى برلين للتفاوض في القضية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالقضية، وأن الرجل يتلقى المساعدة القنصلية.

وأكدت الوزارة أن عقوبة الإعدام هي شكل قاس وغير إنساني من العقاب ترفضه ألمانيا تحت أي ظرف، دون التعليق على المفاوضات المحتملة.

ويعتقد المراقبون أن بيلاروس، الحليف الأقرب لروسيا، قد تكون مهتمة بمبادلة الرجل بمواطن روسي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في ألمانيا بسبب قتل شيشاني في حديقة ببرلين في أغسطس 2019.

وقال الرجل في الفيديو، الذي يعتقد أنه صدر من قبل الحكومة البيلاروسية، إن عائلته فقط هي التي لا تزال تكافح من أجل حياته، في حين أنه لا يتلقى أي دعم رسمي.

وناشد قائلا:"ما زلت على قيد الحياة، لا يزال هناك وقت للتفاوض، لم يفت الأوان بعد، يجب على الحكومة أن تكافح من أجلي".