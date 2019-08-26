مسيرة لحزب البديل شرقي ألمانيا في ختام حملة انتخابية

نظم حزب البديل من أجل ألمانيا مسيرة في جنوب ولاية براندنبورج، أمس الأحد في الأسبوع الختامي لحملة انتخابية للحزب اليميني الشعبوي استعدادا للانتخابات البرلمانية في الولاية الواقعة شرقي البلاد.

وهتف اندرياس كالبيتس، رئيس البديل في الولاية ومرشحه الرئيسي، في الحاضرين والبالغ عددهم نحو 500 شخص:" سنجعل الشمس تشرق في شرق البلاد في أول سبتمبر المقبل".

وشارك الكسندر جاولاند، رئيس الحزب، واليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية، في المسيرة تأييدا لحزبهما في براندنبورج، وكانت سياسة المناخ واللاجئين هي المواضيع الرئيسية المطروحة خلال التجمع.

وانتقدت فايدل الخضر وحركة (فرايدايز فور فيوتشر) لحماية المناخ مشيرة إلى أن "الساخطين المتذمرين الخضر يرغبون في أن يسلبونا كل سعادة"، وأضافت متسائلة " ألا يمكن لنا أن ننعم بصيف جميل ساخن؟".

ورأت فايدل أن التعاطي مع قضية المناخ كان فقط لمجرد الهروب من المشاكل الحقيقية، كما انتقدت سياسة اللجوء للحكومة الألمانية.

من جانبه، تناول جاولاند انتقاد نشطاء في الحقوق المدنية للحزب باستغلال ميراث الثورة السلمية إبان تحول ألمانيا إلى الوحدة، في شعارات الحملة الانتخابية بشكل مخالف للقانون، وقال إن الناس في شرق ألمانيا خرجوا إلى الشوارع من أجل الحرية التي يقف معها حزب البديل " فالتحول ليس من عندنا لكننا على استعداد للاضطلاع بميراثه".

وتشير أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) إلى حصول الحزب على 22% بالتساوي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما أشارت نتائج استطلاع القناة الثانية (زد دي إف) إلى حصول البديل على 20% بفارق نقطة عن الاشتراكيين.

ويعد كالبيتس من "الجناح" اليميني القومي بقيادة بيورن هوكه في حزب البديل، ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات في براندنبورج في أول سبتمبر المقبل.