أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني الصربي ميتشو، هو صاحب القرار بشأن مشاركة اللاعبين بالمباريات.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»:" هناك تفاوت في أحمال اللاعبين، نحن ببداية موسم واللاعبين يرغبوا في معرفة اسلوب ميتشو".

وأضاف:"المدير الفني هو الذي يحدد مشاركة اللاعبين، الفريق كله نجوم ولكن هناك نظام ولا احد اكبر من الزمالك، والنظام سيطبق على الجميع".

كما أشار أمير إلى أن ميتشو فضل العودة من الإسكندرية بعد لقاء ديكاداها الصومالي، إلى القاهرة وذلك من أجل التدرب في النادي واستخدام أجهزة الاستشفاء للاعبين، وان الفريق سيعود لبرج العرب قبل مباراة المقاصة في كأس مصر بيوم واحد.

وكان ميتشو قد تولى المهمة الفنية للزمالك قبل عدة أيام وخاض مباراة إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالي وتغلب عليه 6-0.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة أمام مصر المقاصة بدور الثمانية ببطولة كأس مصر يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب.