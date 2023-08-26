تحرير 239 محضرا مخالفا خلال حملات مكبرة للإشغالات بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطريق العام، وذلك في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

من جانبه، قال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكبرة بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات لإزالة التعديات من حرم الطريق العام، حيث شملت الحملات شارع بورسعيد، وطريق البحر، وطريق الدليل، وأسفرت عن تحرير 150 محضرا مخالفا منها 29 محضر إشغال و121 إزالة إدارية.

ومن جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية شنت حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بحي شمال المدينة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقضاء على العشوائية، مؤكداً أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إلى أن الوحدة المحلية حررت 89 مخالفة خلال حملة إشغالات بمحيط حي شمال مدينة ملوي، تنوعت بين إشغال طريق وإزالة إدارية، وبائع متجول، مؤكدا تكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق.