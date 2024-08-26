مصدر بالكهرباء: زيادة 90 قرشا في أسعار المحاسبة للنشاط الزراعي

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها بدون وجه حق بسعر التكلفة بسعر موحد بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة.

وكشف مصدر مسئول بالجهاز، أنه تم إرسال خطابات لجميع شركات التوزيع لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء، وذلك لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأشار المصدر لـ"الشروق"، إلى أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع تُقدر بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء بدون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة.

ولفت إلى أن لائحة الكهرباء تؤكد أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل وبمدة 12 شهرا سابقة.

أما فيما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميا للاستخدامات المنزلية، و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.

ويتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد بدون إنذار أو أي إجراء قانوني ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، وفقا للائحة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه من المقرر بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار المحاسبة على النشاط الزراعي للكهرباء ممثلا في مواتير الري والرفع بمقدار 90 قرشا، حيث كان يتم احتساب الكيلووات ساعة بـ110 وفقا للأسعار القديمة، إلا أنه ارتفع لـ2 جنيه في الأسعار الجديدة التي تم تطبيقها منذ الشهر الجاري.

ونوه المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" بأن الكهرباء مازالت تحصل على دعم من الدولة خلال موازنة العام المالي يقدر بـ30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء لأغراض الري على الجهد المنخفض ستحصل على دعم للكهرباء بما يصل لنحو 11% حتى بعد زيادة الأسعار عليها، حيث يصل قيمة إنتاج الكيلووات ساعة لنحو 223 قرشًا وهو ما يساهم في استمرار الدعم للقطاع.

ولفت إلى أن شركات التوزيع ستبدأ تحصيل فاتورة استهلاك الشهر الجاري بالأسعار الجديدة بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع التي تم تعديل قيمة التعريفة بناء على القرار الجديد في البرنامج الحسابي الذي يحدد على أساسه أسعار فواتير الكهرباء بشركات التوزيع، على أن يبدأ تحصيلها بالفواتير الورقية بدءا من مطلع سبتمبر المقبل.