مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوي

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، منذ قليل، في حادث تصادم على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، نتيجة تصادم عدد كبير من السيارات، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات ووجود جثث ومصابين، وعلى الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة نقل دهست عدة سيارات أخرى على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي باتجاه القاهرة، واصطدمت بسيارات أخرى، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة أكثر من 7 أشخاص وتحطم نحو 6 سيارات.

ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، كما يوجهون قائدي السيارات نحو عدد من التحويلات المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.