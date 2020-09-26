مصرع شاب سقط من أعلى سلم أثناء تركيب دعاية انتخابية بسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزي جنوب محافظة سوهاج، شابًا في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي، خلال مشاركته في تركيب دعاية انتخابية لأحد مرشحي مجلس النواب.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "محمد. ع. ح" 25 عاماً عامل، ويقيم بقرية الساحل بحري دائرة المركز، جثة هامدة، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي، أثناء عمله في تركيب اللوحات الإعلانية والدعاية الانتخابية لأحد مرشحي مجلس النواب.

وبالانتقال والفحص، وسؤال أهليته، أقروا بأن المتوفي المذكور، كان يعمل بالدعاية والإعلان، وأثناء وقوفه أعلى سلم خشبي لتركيب لافتات إعلانية لمرشحي النواب، اختل توازنه وسقط على الأرض، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.