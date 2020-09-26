مقتل قائد محلي بالشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان شمال شرقي البلاد

أعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "بدخشان" الواقع شمال شرقي أفغانستان، ثناء الله روحاني، مقتل قائد محلي بالشرطة الأفغانية في هجوم شنته حركة طالبان بالإقليم.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم السبت، عن روحاني قوله "إن الهجوم وقع ليل أمس الجمعة في منطقة "أبا يافتال" الكائنة بمدينة "فايز آباد" عاصمة الإقليم وذلك بعدما هاجمت طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الانتفاضة العامة، مضيفا أن أحد رجال قائد الشرطة، الذي لقي حتفه ويدعى غازي شهيد، قد أصيب أيضا في الاشتباكات.

وأوضح روحاني أن الاشتباكات استمرت لساعة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من دحر هجوم طالبان، مشيرا إلى مقتل 4 من عناصر الحركة وإصابة 5 آخرين جراء الاشتباكات.