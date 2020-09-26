علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء أيمن نور وحمزة زوبع ومختار العشري وإسلام العمري وعادل راشد والشناف والشوربجي ، مع مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، وزير الخارجية التركي ونائبه، قائلًا: «البلد دي مش نايمة، البلد دي فيها حد سهران».

وأضاف أديب، أثناء تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الحمعة، أن جميع اتصالات جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية ليس لها علاقة بالحراك وإنما بالحكم، معقبًا: «انا عاوز أحكم، أنا عندي تار، أنا ضربوني على قفايا ومشوني، انا الإخوان اللي انكسرت بعد ما كنت أقوى جماعة في العالم»، على حد قوله.

وذكر أن أحد قيادات الجماعة الهاربة، كتب تويتة قال فيها إن كل هدفه فقط الدخول إلى مصر من المطار، لأنه لا يستطيع التقريب من مجالها الجوي، مضيفًا: «معارضة الإخوان في تركيا قشطة بالعسل وقاعدين بره أبطال ومقعدينهم على حجرهم».

ولفت إلى أن زوبع لا يفهم أن سبب دعم أقطاي له، أنهم في حاجة إليهم، للضغط على مصر حتى يجلسون الحوار، مؤكدًا أن ما يهم مصر هو شعبها فقط وليست الضغوط التي تمارسها تركيا عليها.

وتابع: «البلد دي عنيدة جدا، كان غيركم أشطر، كان فيه دول أكبر وأفظع ماحدش يقدر يقف قدامها ومصر كانت عنيدة جدا معاها»، بحسب ذكره.