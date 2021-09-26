فرقة الأنفوشي تشارك فى فاعليات مهرجان صيف مطروح

شاركت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، فى فاعليات مهرجان صيف مطروح والذى تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، و ذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات.



و قدمت الفرقة بقيادة الفنان عزت بسيونى مجموعة متنوعة من العروض الفنية، على خشبة مسرح النادى الاجتماعى بمطروح، منها عرض الصيادين، بنات الأنفوشى، لموا الشباك ، الحصان ، كامب شيزار ، التنورة ،فرح اسكندرانى، حارة السقايين، الصعيدى، ايقاعات شرقية، إلى جانب مجموعة فقرات غنائية جماعية و منفردة منها اه يا لا لي لي، اسكندراني، ان كنت ليا وانا ليك ، و ذلك وسط إقبال وتفاعل من الجمهور.