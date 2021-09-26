 فرقة الأنفوشي تشارك فى فاعليات مهرجان صيف مطروح - بوابة الشروق
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فرقة الأنفوشي تشارك فى فاعليات مهرجان صيف مطروح

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 2:13 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 2:13 ص

شاركت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، فى فاعليات مهرجان صيف مطروح والذى تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، و ذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات.


و قدمت الفرقة بقيادة الفنان عزت بسيونى مجموعة متنوعة من العروض الفنية، على خشبة مسرح النادى الاجتماعى بمطروح، منها عرض الصيادين، بنات الأنفوشى، لموا الشباك ، الحصان ، كامب شيزار ، التنورة ،فرح اسكندرانى، حارة السقايين، الصعيدى، ايقاعات شرقية، إلى جانب مجموعة فقرات غنائية جماعية و منفردة منها اه يا لا لي لي، اسكندراني، ان كنت ليا وانا ليك ، و ذلك وسط إقبال وتفاعل من الجمهور.

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