تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، مع رئيس شركة ميرميك الإيطالية، آخر المستجدات الخاصة بتوريد ماكينة فحص وقياس السكة والقضبان بالألترا سونيك، وفقا للعقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة.

جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الهامة مع رؤساء عدد من الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات.

وجرى التباحث، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، حول آخر المستجدات الخاصة باهتمام الشركة بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (الفردان / بئر العبد) بطول 100 كيلو متر، ووصلة شرق التفريعة بطول 44 كيلو مترا (المرحلة الأولى) والذي يدخل ضمن الممر اللوجيستي (طابا / العريش).

كما التقى وزير النقل، رئيس شركة سالشيف الإيطالية لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، وخاصة في مجال أعمال تجديدات السكك والمفاتيح، في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لتلك الأعمال للمساهمة في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وبعدها عقد الوزير، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وقيادات عدد من الشركات العالمية وهي (فويست البين وبلاسر النمساوية وايجيس ريل).

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة ألما فيفا بشأن تدريب الكوادر المصرية في مجال منظومة الدفع الإلكتروني الموحد لجميع وسائل النقل؛ لخلق كوادر مصرية جديدة في هذا المجال.