مادسن يعلن قائمة يد الأهلي لكأس العالم للأندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ستيفان مادسن، المدير الفني لفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضمت قائمة الأهلي كل من:‏ إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني- عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.

ويخوض الأهلي بطولة العالم للأندية لكرة اليد في المجموعة الثانية رفقة أندية جامعة سيدنى الأسترالي وبرشلونة الإسباني.

فيما تضم المجموعة الأولى فيزبريم المجري، توباتي البرازيلي والزمالك، وتضم المجموعة الثالثة كاليفورنيا الأمريكي، ماجديبورج الألماني والخليج السعودي.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة سيدني الأسترالي غدًا الجمعة في تمام الساعة 6:30 مساءً، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.