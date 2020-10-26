جدران الجليد في مهرجان للتسلق بمنطقة تيرول النمساوية

شلالات المياه المتجمدة وكتل الثلج المعلقة وبينهما يوجد عدد لا حصر له من المتسلقين الشجعان مزودون بأدوات جليد وأحذية ذات مخالب؛ إنه مهرجان أيس توتال السنوي الذي سوف يقام في يناير في مقاطعة تيرول بالنمسا.

يقع وادي بيتستال بين قمم الألب المغطاة بالجليد على مقربة من الحدود الألمانية والسويسرية والإيطالية، وفيه يمكن لأي شخص مهتم بالتسلق العثور على بعض أكثر التنوعات الرائعة والأكثر خطورة للتسلق وحتى تجربتها بنفسه.

يقام المهرجان عند سفح جبل "فيلد شبيتسه" وهو الأطول في منطقة نورث تيرول، ويقدم العديد من الورش بشأن تسلق الجليد وتسلق الصخور بالإضافة إلى التسلق الجليدي الجاف الذي يتم فيه تسلق الصخور أو الجدران الاصطناعية باستخدام معدات الجليد مثل الفؤوس والأحذية ذات المخالب.

كما أن الزوار مدعوون لبناء بيوتهم الجليدية القبابية التي تعرف باسم إيجلو.

ويمكن للمتسلقين المحترفين والهواة على حد سواء تجربة مجموعة متنوعة من المعدات قبل شرائها. وسيقام المهرجان العام الجاري بالكامل في أماكن مفتوحة جراء قيود فيروس كورونا.