 رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتحقيق الحيادية الكربونية بحلول عام 2050 - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتحقيق الحيادية الكربونية بحلول عام 2050

رئيس الحكومة اليابانية الجديد يوشيهيدي سوجا
رئيس الحكومة اليابانية الجديد يوشيهيدي سوجا
د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:55 ص

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيدي سوجا، إنه يسعى لأن تتمتع بلاده بالحيادية الكربونية بحلول عام 2050، وذلك في أول خطاب له أمام البرلمان منذ أن تولى مهام منصبه الشهر الماضي.

وكان سوجا "71 عاما"، قد تولى منصب رئيس الوزراء بعدما أعلن سلفه شينزو آبي استقالته لأسباب صحية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سوجا وضع إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من تفشي وباء كورونا أولوية له.

كما أعلن عن المضى في تطبيق خطط تشمل بناء مركز مالي دولي في اليابان.

وقال سوجا: "حكومتي سوف تسعى لإيجاد دورة جيدة بين الاقتصاد والبيئة".

وأضاف: "سوف نضع كل الجهود الممكنة لإيجاد مجتمع أكثر صداقة للبيئة".

وأشار سوجا، إلى أن الطاقة النووية سوف تبقى عنصرا من مزيج الطاقة، موضحا أنه سوف يتم تعديل سياسة البلاد بشأن الطاقة الحرارية.


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