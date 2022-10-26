ميسي يضيق الخناق على رونالدو في صدارة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال

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يبدو أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرك مدى أهمية استغلال فرصة غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2022-2023.

ويغيب رونالدو لأول مرة في مسيرته الذهبية عن المشاركة في دوري الأبطال، بسبب عدم تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي للبطولة ومشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 هدفا.

وتشير التقارير في الأيام الماضية إلى قوة احتمالية رحيل رونالدو عن قلعة المان يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير، سعيا للانتقال إلى أحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، من أجل الابتعاد بصدارة الهدافين التاريخيين للتشامبيونزليج، خوفا من اقتراب ساحر الأرجنتين ليونيل ميسي.

واستغل ميسي غياب رونالدو عن دوري الأبطال، بعدما استطاع تضيق فارق الأهداف إلى 11 هدف فقط.

وقاد ميسي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الثلاثاء لاكتساح فريق مكابي حيفا بنتيجة 7-2، بتسجيله هدفين، والتأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي حتى الآن خلال الموسم الحالي من البطولة 4 أهداف بواقع 3 في شباك مكابي، وهدف في مرمى بنفيكا.

ويحتل ميسي المركز الثاني في ترتيب الصدارة بعد كريستيانو، برصيد 129 هدفا.