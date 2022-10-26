ارتفاع قتلى هجوم إرهابي جنوبي إيران إلى 15 شخصا

قال مسؤول إيراني بمحافظة فارس جنوبي إيران إن قتلى هجوم ارهابي استهدف مرقدا في مدينة شيراز مركز المحافظة ، ارتفع إلى 15شخصا ، من بينهم طفلان.

وأضاف مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة "اسماعيل محبي بور" في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا( أن عددا من المسلحين أطلقوا صوب زوار المرقد،وتابع أن 27شخصا أصيبوا في الهجوم أيضا.

ونقلت إرنا عن شهود عيان قولهم إن الارهابيين الذين كانوا على متن سيارة صالون من طراز بيجو، توجهوا صوب المرقد ودخلوا من باب معاوني الخدمة، وأطلقوا النار باتجاه العمال والزوار هناك.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر قضائية، أنه في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء، اطلق 3 مسلحين النار على زوار مرقد شاهجراغ .

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم القبض على اثنين من العناصر المسلحة المعتدية، وسط استمرار البحث للعثور على العنصر الارهابي الثالث.