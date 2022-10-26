يصدر عن دار الشروق للنشر، قريبا كتاب الأطفال الجديد "هل يُمكِنُنا حقًّا مساعدةُ النَّحل؟" من تأليف كايتي داينز - رسوم: روزين هاهيسي، وترجمة الكاتبة نورا ناجي.



يقدم هذا الكتاب المميز معلومات ممتعة ومهمة ليس فقط عن النحل وأنواعه وأهميته في العديد من نواحي حياتنا، ولكن أيضًا عن التنوع البيئي ومعنى وأهمية تلقيح الزهور وضرورة وكيفية الحفاظ على البيئة، فيفتح المجال للأطفال كي يشاركوا في حل المشكلة ويكون لهم دور فعال في تشكيل مستقبل أفضل لكوكب الأرض.



هل تعرف أن:

- هناك أكثر من 20 ألف نوع من النحل؟

- النحل والفراشات والدعاسيق والديدان والعناكب مهمة جدًّا لنمو النباتات؟

- قطف الزهور وقطع الأشجار ورَش النباتات يقضي على بيوت كل الحشرات المفيدة؟

إذا قضى الإنسان على بيوت النحل وباقي الحشرات المفيدة فلن تكون هناك خضراوات ولا فواكه ولا ملابس قطنية ولا فطائر بيتزا لذيذة!