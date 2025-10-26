أوقاف سوهاج تفتتح أسبوعا تثقيفيا بمسجد العارف بالله

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج أسبوعًا تثقيفيًّا توعويًّا بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية.

وحضر الافتتاح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، والشيخ محمد إسماعيل أبو سِعده، مدير المديرية، وعدد من قيادات الأوقاف والوزارات المعنية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويشمل الأسبوع التثقيفي مجموعة من الأنشطة، منها: ندوات ولقاءات دعوية مفتوحة، قوافل صحية وتوعوية، وفعاليات شبابية وثقافية وتربوية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة؛ بهدف نشر الفكر الوسطي الرشيد، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتحصين المجتمع من الفكر المتشدد والمنحرف.

وأكد الشيخ محمد إسماعيل أبو سِعده أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف بتفعيل دور المسجد في بناء الوعي، وتعزيز الانتماء والمواطنة، ونشر الوعي الديني والفكري لدى جميع فئات المجتمع.

من جانبه، أشاد اللواء المحافظ بالجهود الدعوية والتوعوية للوزارة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًّا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وأن تصحيح المفاهيم هو خط الدفاع الأول ضد التطرف والانحراف الفكري.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار فعاليات المبادرة في مختلف مساجد المحافظة خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة أئمة وواعظات الوزارة والرائدات الريفيات؛ دعمًا لنشر ثقافة الوعي والفكر الوسطي الرشيد.



