اعتقال 19 فلسطينيا ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

- من بين المعتقلين 15 عاملا حاولوا الدخول إلى إسرائيل

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، 19 فلسطينيا، بينهم 15 عاملا خلال محاولتهم دخول إسرائيل، بحثا عن عمل، كما اندلعت مواجهات في اقتحامات نفذها الجيش بالضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي "اعتقل أكثر من 15 عاملًا من منطقة عين الهوية قرب قرية حوسان، غرب بيت لحم (جنوب)".

ووفق شهود عيان للأناضول، فإن الاعتقال جاء خلال محاولة العمال دخول إسرائيل، بحثا عن عمل.

وشمالي الضفة، أفاد التلفزيون باعتقال فلسطيني خلال اقتحام الجيش مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وفي جنين أيضا، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" اعتقال "الشاب نظمي علاونة، أثناء تواجده في بلدة مركة (جنوب غرب المدينة)، تزامنا مع اقتحام قوة خاصة إسرائيلية لمنزل عائلته في البلدة القديمة بجنين، والشاب لؤي أحمد القرم، من قرية جلقموس (جنوب شرق)، أثناء تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري القريب من القرية".

وأشارت الوكالة إلى اندلاع مواجهات مع الجيش في بلدة سيلة الظهر، جنوب المدينة "عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات"، مشيرة إلى مداهمة عدد من المنازل في البلدة وتحطيم محتوياتها.

وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة اقتحام قرية رمانة، غرب المدينة، وبلدتي قباطية والزبابدة جنوبا "دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات".

بدورها قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش اعتقل شابا خلال اقتحامه قرية دير أبو ضعيف، شرق جنين، كما اقتحم بلدتي كفردان غرب المدينة.

وشمالي الضفة أيضا، أكد تلفزيون فلسطين، اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

بينما قالت الإذاعة إن الجيش اقتحم محيط مخيم عسكر القديم في نابلس ما أدى إلى "اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز".

ووسط الضفة، ذكر التلفزيون أن عددا من المواطنين أصيبوا "بالاختناق، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة في محيط المنازل، والمحال التجارية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين".

وأشار تلفزيون فلسطين إلى أن الجيش أجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها وانتشر في شوارع البلدة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.