صحة مطروح: تطعيم 64 ألف طفل خلال أول يومين من حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تطعيم 64982 طفلًا خلال اليومين الأول والثاني من حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بنسبة 31% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف، وتمت تغطية 186 مدرسة من أصل 508 مدارس، بالإضافة إلى تغطية 51 حضانة من أصل 186 حضانة، بمشاركة 187 فريقًا طبيًا بجميع أنحاء المحافظة.

ووجه وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم الاثنين، الشكر للفرق الطبية العاملة على جهودها المبذولة، داعيًا أولياء الأمور إلى التعاون الإيجابي مع الفرق الطبية لحماية أبنائهم والارتقاء بالصحة العامة للمجتمع.