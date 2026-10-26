تعليم البحيرة: للصحفيين دور وطني في خدمة قضايا التعليم بالمحافظة

أكد الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اعتزازه بالدور الوطني والمهني الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون، وما يقدمونه من إسهامات مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي ونقل نبض الشارع البحراوي.

وأشار الديب، إلى أن الاختلاف في وجهات النظر يمكن أن يكون مدخلًا للحوار البناء وتبادل الرؤى، بجانب أن استمرار التواصل المباشر والتفاهم المتبادل يمثلان أساسًا راسخًا لتجاوز أي تباينات، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الصالح العام.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع الصحفيين ومراسلي الصحف بالمحافظة، إذ أوضح الديب، تقديره لدورهم المؤثر في نقل الحقائق وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين، مثمنًا ما تقوم به المؤسسات الصحفية والإعلامية من دور مهم في توعية المجتمع، والتعبير عن احتياجات المواطنين، وإبراز الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم.

وخلال اللقاء، الذي شهده شريف الشلمة، وكيل المديرية، وعبد الرحمن صالح، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور محمد الغراوي، مدير عام التعليم العام، والمهندس حسام قنديل، مدير عام التعليم الفني بالمديرية المركزية، استعرض وكيل الوزارة أبرز جهود مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وما تحقق من إنجازات في تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الوزارة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس، واستعادة المدرسة لدورها التربوي والتوجيهي، وترسيخ الانضباط المدرسي، وتعزيز انتظام حضور الطلاب، والعمل على خفض الكثافات الطلابية؛ بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن التواصل المستمر مع الصحفيين ومراسلي الصحف يمثل ركيزة مهمة لتعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق، وإتاحة الفرصة أمام الإعلام للتعرف عن قرب على جهود المديرية والإدارات التعليمية، ورصد ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع، بجانب مناقشة التحديات والملاحظات التي تمس العملية التعليمية، والعمل على التعامل معها في إطار من المسئولية والتعاون المشترك.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ترحب دائمًا بالتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، وتقدر دورها في إبراز النماذج التعليمية المضيئة، وتسليط الضوء على الجهود المخلصة داخل المدارس، ونقل الحقائق بكل موضوعية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التعليمية، ويدعم جهود التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المديرية والصحفيين ومراسلي الصحف بالمحافظة، مع الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات التعليمية، واستعراض المستجدات والإنجازات.