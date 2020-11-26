الجزيرة يتقدم للوصافة بعد فوزه بثنائية على حتا بالدوري الإماراتي

تقدم الجزيرة للمركز الثاني (مؤقتا) في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه حتا اليوم الخميس في افتتاح المرحلة السابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الوصل 3 / صفر على ضيفه الفجيرة.

ارتفع رصيد الجزيرة، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 14 نقطة في المركز الثاني، في حين ظل حتا قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وافتتح علي مبخوت التسجيل لمصلحة الجزيرة في الدقيقة 29، فيما أضاف الصربي ميلوش كوزانوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 39.

من جانبه، استعاد الوصل نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين للبطولة، بفوزه 3 / صفر على ضيفه الفجيرة.

الفوز رفع رصيد الوصل إلى تسع نقاط في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا.

أحرز فابيو ليما هدفا مبكرا للوصل في الثواني الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يحرز زميلاه نيكولاس أوروز وعلي صالح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و81.