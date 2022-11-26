استطلاع رأي: ربع الألمان يريدون عودة أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة

أظهر استطلاع رأي، أن ربع الألمان يريدون عودة أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة "فونك" الإعلامية، أن 23% من حوالي 5000 بالغ تم استطلاع آرائهم يوم الخميس أرادوا أن تستعيد ميركل المنصب، بينما 71% لم يفعلوا ذلك، و 6% آخرون لم يقرروا.

وتنحت ميركل عن منصب المستشار العام الماضي بعد 16 عاما في المنصب، لتصبح ثاني أطول منصب مستشار في تاريخ ألمانيا بعد هيلموت كول.

ولا يزال 43% يعتقدون أن ميركل كان من الممكن أن يكون أداؤها أفضل من المستشار الحالي أولاف شولتز، بينما لا يوافق 41 في المائة.

ولا يزال التأييد لميركل أقوى في الشرق حيث قال 52% إنها ستكون أفضل حالا، مقابل 42% في الغرب.