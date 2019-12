قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نانسي بيلوسي، مصابة بالجنون، لمجرد أن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، كتب ترامب على "تويتر"، اليوم الخميس: "تلك الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، سمحت لبيلوسي، بتنفيذ الإجراءات الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي من منصبه، لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

Why should Crazy Nancy Pelosi, just because she has a slight majority in the House, be allowed to Impeach the President of the United States? Got ZERO Republican votes, there was no crime, the call with Ukraine was perfect, with “no pressure.” She said it must be “bipartisan...